Milano blindata oltre 6mila agenti Occhi puntati sul corteo di sabato

Milano si prepara a una giornata di grande fermento. Sabato, la città sarà blindata e sotto stretta sorveglianza con oltre 6.000 agenti schierati. Le forze dell’ordine tengono d’occhio ogni movimento in vista del corteo previsto, mentre gli atleti e gli allenatori si sistemano nelle strutture del Villaggio Olimpico. La città si anima di tensione e attesa, pronta ad accogliere l’evento più importante dell’anno.

Milano diventa ogni giorno sempre più olimpica e mentre gli atleti e gli allenatori prendono possesso dei loro alloggi al Villaggio Olimpico, la macchina organizzativa della Questura monitora ogni situazione. Le forze dell'ordine, oltre a blindare la città chiudendo gli accessi in prossimità degli eventi dove sono protagonisti i capi di stato, accendono i fari dell'attenzione su l corteo di sabato prossimo. Il corteo dell'opposizione sociale ai giochi olimpici preoccupa per l'arrivo in città di qualche migliaio di militanti: centri sociali, sindacati di base, mondo antagonista, collettivi studenteschi, reti della lotta per il diritto all'abitare e pro Pal.

