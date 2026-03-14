Roma città blindata per corteo No al referendum e contro la guerra in Iran

Roma si prepara a una manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per opporsi alla riforma costituzionale della giustizia prevista per il 22 e 23 marzo. La città è stata messa in sicurezza e circondata da misure di sicurezza per un corteo che si svolgerà nel centro storico. La manifestazione coinvolge manifestanti che si sono radunati nelle strade principali.

Roma blindata per la manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per sostenere il ‘No’ al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, previsto il 22 e 23 marzo. Alla protesta hanno aderito anche diversi movimenti contro la guerra e la situazione internazionale. Circa cinquemila persone sono partite alle 14 da Piazza della Repubblica con destinazione Piazza di Porta San Giovanni, attraversando via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Imponenti le misure messe in campo dalla questura di Roma per la gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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