Running Festival la città diventa il cuore dell’atletica

La città si prepara a ospitare la sesta edizione del Running Festival, evento dedicato all’atletica che coinvolge atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolgerà in diverse zone urbane, con percorsi ufficiali e spazi dedicati alle competizioni. Sul posto saranno presenti strutture temporanee per l’organizzazione e assistenza, mentre le autorità locali hanno annunciato misure di sicurezza e logistiche per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

La città si prepara a diventare il cuore pulsante dell’atletica internazionale con la sesta edizione del Cinisello Balsamo Running Festival, che quest’anno assume una rilevanza senza precedenti ospitando il quinto campionato del mondo Gomu di 48 ore oltre ai campionati italiani Iuta di 48 e 12 ore su strada. L’evento di carattere globale è organizzato da Impossible Target Asd in sinergia con l’associazione italiana Ultramaratona e Trail e la Protezione Civile cittadina insieme al Club Super Marathon Italia e all’Asd Atletica Cinisello. Questa edizione avrà la presenza straordinaria di Dean Karnazes, leggenda assoluta dell’ultramaratona mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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