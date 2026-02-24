Cuore di Viterbo il primo cioccolatino della città diventa amaro | Coinvolte solo due pasticcerie

Il debutto del cioccolatino “Cuore di Viterbo” si è trasformato in una polemica, poiché coinvolge soltanto due pasticcerie locali. La causa risiede nelle differenze di interpretazione tra i produttori, che hanno portato a tensioni sulla qualità e sull’autenticità del prodotto. La disputa ha acceso un dibattito tra i negozianti e i clienti, creando un clima di incertezza sulla vera tradizione del dolce simbolo della città. La questione resta irrisolta, lasciando aperta la discussione.

Cna e Associazione pasticceri contro il progetto sul dolce: "No a nuovi prodotti tipici di una sola parte di Viterbo, che poi ne ha già diversi." Più amaro che dolce. “Cuore di Viterbo”, il primo cioccolatino dedicato alla città dei papi, avrebbe dovuto essere un simbolo condiviso ma sta facendo discutere. Presentato sabato 21 febbraio in occasione dell'inaugurazione dell'evento “Un bacio a Viterbo”, promosso dall'ufficio Spazio Viterbo con l'obiettivo di rilanciare il centro storico, il dolce non ha convinto tutti. Il cioccolatino (realizzato con ingredienti del territorio come nocciola locale, cioccolato fondente, cannella e lampone candito) sarebbe nato con l'intento di raccontare Viterbo attraverso i sapori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

