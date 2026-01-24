Olympic Fringe Festival a Saronno | la città diventa palcoscenico urbano

Saronno ospita il primo Olympic Fringe Festival, un evento culturale itinerante promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese. La città si trasforma in un palcoscenico urbano, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire spettacoli e iniziative artisitche. L’evento, realizzato in collaborazione con Provincia e Comuni locali, mira a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere l’offerta artistica del territorio.

