Ruffano ritrovato ordigno inesploso | intervento degli artificieri dell' Arma

Nel primo pomeriggio di oggi, su via Rattazzi a Ruffano, nel Salento, è stato trovato un ordigno inesploso. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'Arma per mettere in sicurezza l'area e mettere in atto le procedure di bonifica. La zona è stata evacuata temporaneamente mentre si svolgevano le operazioni di sicurezza.

Un ordigno inesploso è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Rattazzi a Ruffano, nel Salento. Il ritrovamento nell'erba, a poca distanza da abitazioni e da una pizzeria, ha fatto scattare le procedure di emergenza: sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli artificieri dell'Arma. Questi ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area per la successiva rimozione della bomba artigianale per i rilievi tecnici. L'oggetto, posizionato nell'erba, non è deflagrato per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Al momento il caso resta un giallo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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