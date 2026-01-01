Choc a Bovino lasciano ordigno inesploso nella villa comunale | artificieri da Bari per farlo brillare
A Bovino, questa mattina si è verificato un intervento delle forze dell'ordine per un ordigno inesploso rinvenuto nella villa comunale. Artificieri provenienti da Bari sono stati chiamati per disinnescare e far brillare l'ordigno, che era stato lasciato in un'area nascosta. L'intervento si è svolto con la massima cautela, garantendo la sicurezza dei presenti e delle strutture circostanti.
Sconcerto e preoccupazione a Bovino, dove questa mattina, giovedì 1° gennaio, gli artificieri e un tenente dei carabinieri sono arrivati da Bari per far brillare un ordigno lasciato in un angolo nascosto di un'aiuola nella villa comunale, che i militari dell'Arma del posto avevano presidiato per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
