Rubati centinaia di metri di cavi elettrici fioriere e bombole di gas | lo Stallazzo in ginocchio

Nel corso delle ultime settimane, il ristoro Stallazzo è stato teatro di diversi episodi criminali. Sono stati sottratti centinaia di metri di cavi elettrici, alcune fioriere e bombole di gas. La struttura aveva già subito danni a causa di una frana che ne aveva limitato l’accesso per circa un anno e mezzo. In precedenza, erano stati registrati anche due furti di rame nel giro di pochi mesi.

Non solo furti, i malviventi hanno arrecato danni strutturali. L'amarezza di Luigi Gasparini: "Valutiamo la possibilità di cessare l'attività della cooperativa Solleva. Non si può più lavorare in un'area senza controllo" Il ristoro Stallazzo non conosce pace. Non bastava la frana che per un anno e mezzo ha ridotto la possibilità di raggiungerlo, né due furti di rame subiti nel giro di pochi mesi. Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo la struttura gestita dalla cooperativa sociale Solleva ha patito quello che è possibile definire un vero e proprio “attacco brutale e sistematico”, che mette a rischio il suo stesso futuro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Rubati centinaia di metri di cavi elettrici, fioriere e bombole di gas: lo Stallazzo in ginocchio Articoli correlati Palermo: 500 metri di cavi rubati, l’illuminazione al buioLa scoperta di un danno grave all’impianto di pubblica illuminazione in via Scorzadenaro, a Palermo, ha scatenato una reazione immediata da parte... La compagna lo lascia, lui appicca un incendio vicino alle bombole di gas davanti a casa suaI carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un 51enne napoletano: perseguitava la ex compagna con minacce e aggressioni dopo la fine della... Contenuti utili per approfondire Rubati centinaia Temi più discussi: Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro; Latina – Ladri nel cantiere della Cittadella Giudiziaria, rubati centinaia di metri di cavi; Il calciatore della Roma El Aynaoui sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori armati di pistola; Prada, furto a metà. Banda pianifica il colpo ma fugge con 200 paia di scarpe, molto meno di quanto c'era in magazzino. Rubati centinaia di metri di cavi elettrici, fioriere e bombole di gas: lo Stallazzo in ginocchioNon solo furti, i malviventi hanno arrecato danni strutturali. L'amarezza di Luigi Gasparini: Valutiamo la possibilità di cessare l'attività della cooperativa Solleva. Non si può più lavorare in un'a ... leccotoday.it Pollena Trocchia, tentano fuga con auto rubata ma il volante è bloccato e si schiantano: arrestatiUna fuga iniziata con sicurezza e finita nel giro di poche centinaia di metri. A Pollena Trocchia, in via Guindazzi, due uomini sono stati arrestati dai ... cronachedellacampania.it Furto a Venezia nello stabilimento #Prada di Dolo dove una banda ha portato via centinaia di scarpe usando veicoli rubati per bloccare gli accessi. Il colpo è durato pochi minuti e ha fruttato merce di grande valore. https://ift.tt/BC39oLc - facebook.com facebook Assalto a Prada, nei video delle telecamere i primi dettagli del furto delle scarpe griffate per centinaia di migliaia di euro: «Nel commando erano almeno in sette» x.com