La compagna lo lascia lui appicca un incendio vicino alle bombole di gas davanti a casa sua

Un uomo di 51 anni di Napoli ha deciso di incendiare un'area vicino alle bombole di gas davanti alla propria abitazione, dopo che la sua ex compagna lo aveva lasciato. La donna aveva ormai rotto con lui da giorni, ma lui ha scelto di reagire in modo violento. I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori, perché da tempo la tormentava con minacce e aggressioni.

I carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un 51enne napoletano: perseguitava la ex compagna con minacce e aggressioni dopo la fine della loro relazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Alle ore 11:10, i Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via dell’Isolotto, nell’area dell’ex campo nomadi, per un incendio che ha interessato baracche e rifiuti.

