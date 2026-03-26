Nella mattinata di oggi a Casalgrande, due persone hanno sottratto la borsa a una donna di 68 anni. Durante la fuga, un uomo di 47 anni, genero della vittima, che aveva tentato di bloccare i ladri, è stato investito con l'auto dai malviventi. Le forze dell'ordine stanno ora dando la caccia ai responsabili.

Casalgrande (Reggio Emilia), 26 marzo 2026 – Hanno scippato la borsa ad una donna di 68 anni, poi per guadagnarsi la fuga hanno investito con l'auto un uomo, un 47enne, genero della vittima che aveva cercato di opporsi ai malviventi. È successo questa mattina nel parcheggio di un supermercato in via Statale a a Casalgrande, nel comprensorio ceramico Reggiano. L’allarme ai carabinieri è scattato praticamente subito e quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo è rimasto ferito che i sanitari del 118 hanno trasportato poi al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Emilia. Illesa invece la donna. Secondo i primi accertamenti ad entrare in azione sono stati due sconosciuti a bordo di un’utilitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano la borsa a una donna e nella fuga travolgono con l’auto il genero che aveva tentato di fermarli: è caccia ai banditi

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