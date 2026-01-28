Auto contro banca per rubare il bancomat caccia ai banditi

Tempo di lettura: 2 minuti Auto contro la filiale di una banca per provare a portare via il bancomat. È accaduto la scorsa notte a Torre del Greco, nella zona di via Nazionale che ricade nel quartiere di Sant'Antonio. Alla fine però i malviventi non sono riusciti a portare via l'Atm e sono stati costretti a scappare via. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una Alfa Romeo – risultata poi essere stata rubata – è stata lanciata a forte velocità in retromarcia contro l'ingresso della filiale della Banca di Credito Popolare posta nella prima parte di via Nazionale, la lunga arteria che collega la città vesuviana alla vicina Torre Annunziata.

