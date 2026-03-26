Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi furti all’interno di negozi nel centro di Viterbo. Un uomo ha preso un iPhone, lo ha rivolto verso se stesso e si è scattato alcuni selfie prima di rivenderlo. La polizia sta indagando sui dettagli delle singole operazioni e sulle modalità con cui vengono portate a termine i colpi.

Sono diversi i colpi messi a segno nelle ultime settimane all'interno dei negozi del centro di Viterbo. Furti che spesso finiscono nel dimenticatoio delle denunce contro ignoti, ma quello avvenuto nella mattinata del 24 marzo in via San Lorenzo ha preso una piega decisamente surreale. Tutto è iniziato con un'azione fulminea all'interno di un negozio del centro storico, dove un malvivente è riuscito a sottrarre un iPhone 17 approfittando di una manciata di secondi di distrazione del titolare. A raccontare l'incredibile evoluzione della vicenda è Alessandra, nipote del proprietario dell'attività, che ha vissuto in prima persona la caccia all'uomo conclusasi tra le aiuole della città e un appuntamento al buio davanti a palazzo dei Priori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Ruba Iphone e lo rivende, ma prima si scatta i selfie. La trappola dei proprietari per ritrovarlo

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