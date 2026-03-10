Ruba un cellulare e lo rivende | arrestato il giorno prima era stato denunciato per rapina

Un uomo è stato arrestato a Prè dalla polizia locale dopo aver rubato un telefono cellulare e aver tentato di rivenderlo tra i passanti. Il soggetto, che il giorno prima era stato denunciato per rapina, è stato fermato circa venti minuti dopo il furto. L’arresto è avvenuto subito dopo che l’uomo aveva cercato di mettere in vendita il cellulare.

A Prè la polizia locale ha arrestato un uomo per furto. Il soggetto, che solamente il giorno precedente era stato denunciato per rapina, ha rubato un telefono cellulare per poi cercare di rivenderlo tra i passanti circa venti minuti dopo. Gli agenti hanno individuato l'uomo grazie all'utilizzo delle telecamere della zona e sono intervenuti proprio nel momento in cui l'uomo stava vendendo il cellulare appena rubato. L'autore del furto è stato arrestato e trovato in possesso di un altro telefono di dubbia provenienza, mentre l'acquirente del cellulare è stato denunciato a piede libero.

