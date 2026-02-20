Teatro Sannazaro Veglia | Non siamo i proprietari ma i gestori La polizza antincendio è dei proprietari

Il teatro Sannazaro di via Chiaia è stato coinvolto in un incendio che ha devastato l’edificio, e le indagini puntano a chiarire le cause. Veglia ha affermato che il teatro non possiede l’immobile, ma si occupa solo della gestione, mentre la polizza antincendio rimane dei proprietari. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista e stanno analizzando tutte le ipotesi, anche dopo che i rilievi tecnici hanno messo in discussione l’ipotesi di un cortocircuito accidentale. Le verifiche continuano senza sosta.

Proseguono le indagini sull'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia. Nessuna pista viene esclusa al momento dagli inquirenti e l'iniziale ipotesi di un cortocirucito accidentale all'origine del rogo è stata messa in discussione dopo gli ultimi rilievi degli esperti. I gestori del Teatro, la famiglia Veglia-Sansone ha diffuso, tramite Sasà Vanorio sui social, una nota utile a fare chiarezza anche sul sistema antincendio del teatro: "Noi non siamo i proprietari del Teatro Sannazaro: siamo i gestori. Luisa Conte, insieme a suo marito Nino Veglia, lo prese in fitto nel 1969, quando era ormai diventato un cinema porno.

