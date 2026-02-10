Una donna sottoposta a detenzione domiciliare è stata sorpresa fuori dalla sua abitazione a Sora, vicino a Frosinone. Durante un controllo, gli agenti l’hanno trovata lontana da casa e l’hanno denunciata per evasione. La donna aveva cercato di scappare, ma è stata subito individuata e segnalata alle autorità.

Una denuncia per evasione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Sora, Frosinone, dove una donna sottoposta a detenzione domiciliare è stata trovata assente dalla propria abitazione durante un accertamento. L’episodio è avvenuto nella giornata del 6 febbraio e la donna dovrà ora rispondere del reato contestato davanti all’Autorità Giudiziaria. Evade dai domiciliari a Sora La vicenda si è svolta a Sora (Frosinone) e ha visto coinvolta una donna già sottoposta alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Gli agenti del commissariato locale hanno effettuato un controllo specifico presso l’abitazione della donna, riscontrando la sua assenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fugge dai domiciliari e viene trovata lontana dall'abitazione a Sora vicino Frosinone, denunciata per evasione

