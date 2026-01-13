Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Viareggio, in provincia di Lucca, per tentata estorsione. L’uomo aveva sottratto un cellulare e chiedeva denaro per la restituzione, coinvolgendo la famiglia di una studentessa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, contribuendo a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Viareggio (Lucca), 13 gennaio 2026 – Un 28enne responsabile di tentata estorsion e ai danni della famiglia di una giovane studentessa è stato arrestato dai carabinieri di Viareggio (Lucca). Tutto sarebbe iniziato dal furto del telefono cellulare subito nel primo pomeriggio di ieri da una ragazza residente in un'altra provincia e che aveva denunciato quanto accaduto. Poche ore dopo, spiegano i militari in una nota, il padre della vittima era stato contattato direttamente dal ladro, che pretendeva 150 euro in cambio della restituzione del dispositivo, fissando un incontro nei pressi della stazione ferroviaria.

Ruba un cellulare e chiede soldi per restituirlo: arrestato

