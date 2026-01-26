Ruba il cellulare a un 31enne e chiede una prestazione sessuale alla sua amica per restituirlo | 20enne arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Milano, in piazza Duca d'Aosta, con l'accusa di tentata estorsione e rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato il cellulare a un uomo di 31 anni e poi avrebbe chiesto alla sua amica una prestazione sessuale in cambio della restituzione. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’indagato e di chiarire l’accaduto.

Un 20enne è stato arrestato in piazza Duca d'Aosta di Milano per tentata estorsione e denunciato per rapina in concorso. Ancora ricercati i 4 complici.

