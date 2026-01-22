Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano | rubate le borse dall'ambulanza

Durante un intervento di emergenza a Secondigliano, i medici del 118 sono stati vittime di un furto mentre prestavano assistenza a un paziente. Le borse contenenti attrezzature e strumenti sono state sottratte dall'ambulanza in via del Cassano. Un episodio che evidenzia l’importanza di garantire maggiore sicurezza durante le operazioni di emergenza, senza compromettere il lavoro dei professionisti sanitari.

