Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano | rubate le borse dall'ambulanza
Durante un intervento di emergenza a Secondigliano, i medici del 118 sono stati vittime di un furto mentre prestavano assistenza a un paziente. Le borse contenenti attrezzature e strumenti sono state sottratte dall'ambulanza in via del Cassano. Un episodio che evidenzia l’importanza di garantire maggiore sicurezza durante le operazioni di emergenza, senza compromettere il lavoro dei professionisti sanitari.
Ambulanza del 118 svaligiata mentre i medici salvano paziente. Furto in via del Cassano a Secondigliano. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate.🔗 Leggi su Fanpage.it
