Il pilota di Ferrari ha dichiarato di aver fatto grandi progressi quest’anno, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto con la squadra. Ha aggiunto che non ci sono contratti di lunga durata in vista, ma si sente molto felice con la sua compagna. Inoltre, ha spiegato che le nuove auto di Formula 1 richiedono un’attenta gestione dell’energia per mantenere l’equilibrio in gara.

Charles Leclerc arriva in Australia con la consapevolezza di chi ha appena aperto un nuovo capitolo, personale e professionale. Tra il matrimonio celebrato la scorsa settimana con la sua Alexandra e una Ferrari che vuole finalmente sognare, il monegasco analizza la nuova Formula 1 con la lucidità di chi parte con grandi ambizioni in una F1 totalmente rinnovata. E visto che ai tifosi del Cavallino interessa molto anche il tema matrimonio con la Ferrari, nell’intervista che ha concesso a Sky Sport non poteva non parlare anche del rinnovo del contratto con Maranello: “Il mio matrimonio? Siamo super felici, Ale è venuta con me in Australia ed è come un viaggio di nozze, anche se lei non è convinta di passarlo a un Gran Premio – ha scherzato - sul matrimonio con la rossa, ne stiamo parlando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Ferrari, progressi enormi. Qui a vita? Dialogo aperto, ma non ci sono contratti così lunghi"

Leggi anche: Nuova Marecchiese, vertice in Regione: dialogo aperto ma è giallo sui fondi. "Non ci sono le risorse"

Macron: “Ho aperto canali con la Russia, ma dialogo senza troppi interlocutori”. Cremlino: “Ci sono contatti con Parigi”La ripresa del dialogo con Vladimir Putin sia “ben organizzata” con gli europei, ma senza “troppi interlocutori”.

El ULTIMATUM de LECLERC a FERRARI, su MANAGER ADVIERTE y TENSIONES INTERNAS CONTRA CHARLES...

Una selezione di notizie su Leclerc Ferrari progressi enormi Qui a....

Temi più discussi: Leclerc: Ferrari, progressi enormi. Qui a vita? Dialogo aperto, ma non ci sono contratti così lunghi; Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italiane; Perico sulle orme di Antonelli: chi è il fenomeno italiano di 11 anni ingaggiato dalla Mercedes; Lorenzo Insigne, festa doppia: torna al gol all'Adriatico dopo 5041 giorni e regala 3 punti al Pescara.

Ferrari, Leclerc: Restiamo uniti per ribaltare la situazione. Hamilton: Non mi arrendoI piloti Ferrari sono tornati a parlare del deludente GP Brasile, dove entrambi sono stati costretti al ritiro. Charles Leclerc è stato messo fuori gioco al sesto giro a causa di un incidente (senza ... sport.sky.it

Ferrari, Norris punzecchia Verstappen su Hamilton. Patrese incorona Leclerc ma predica calma e su Max: È preoccupanteCon l'avvicinarsi del primo semaforo verde della stagione 2026, la carne al fuoco inizia a essere molta: Lando punge Max e Patrese avverte Ferrari e Circus ... sport.virgilio.it

Ferrari leggermente più indietro rispetto alla FP1 ma comunque nelle prime posizioni con Hamilton quarto e Leclerc quinto x.com

Questi i risultati delle Free Practice disputatesi quest’oggi: Leclerc al comando delle FP1, Piastri invece delle FP2. #MemasGP #AusGP #F1 - facebook.com facebook