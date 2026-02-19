Silvia Toffanin Ilary Blasi e tutte le Letterine sono tornate amiche | Ci siamo finalmente riunite

Silvia Toffanin, Ilary Blasi e le altre Letterine si sono ritrovate di nuovo insieme, riaccendendo la loro amicizia dopo anni. La causa di questo incontro è stata la partecipazione a un evento televisivo, dove si sono scoperte più unite che mai. Le ragazze hanno condiviso foto e sorrisi sui social, mostrando un legame rimasto forte nonostante il tempo passato. Le Letterine si sono scatenate in ricordi e battute, confermando che il rapporto tra loro non si è mai spento. La reunion ha fatto felici molti fan del programma.

Le storiche protagoniste del programma di Canale 5 'Passaparola' si sono ritrovate dopo anni di distanza dovuta a piccole incomprensioni Le Letterine di Passaparola sono tornate amiche come ai tempi del programma diventato un cult della televisione. Lo racconta Alberto sul settimanale Oggi, spiegando come dopo anni di allontanamento dovuto a piccole incomprensioni, le ex ragazze del quiz preserale condotto da Gerry Scotti abbiano deciso di superare ogni screzio e tornare a parlarsi come un tempo.