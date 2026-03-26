Renzo Rosso, proprietario del Vicenza appena promosso in Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sull'allenatore Allegri durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha affermato che la corsa allo Scudetto non è ancora conclusa e ha espresso la sua stima nei confronti di Allegri. Le sue parole si sono concentrati su questioni legate alla situazione attuale del campionato e alle figure di rilievo nel calcio italiano.

Renzo Rosso è forse conosciuto ai più per essere il fondatore del marchio di moda 'Diesel', ma non è solo questo. L'imprenditore padovano, infatti, è anche dentro al mondo del calcio essendo il proprietario del Vicenza, squadra che da poco ha festeggiato la promozione in Serie B con largo anticipo. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Renzo Rosso ha parlato della Nazionale di Gattuso, del Milan di Massimiliano Allegri e delle sue speranze Scudetto. Ecco, quindi, le sue parole rilasciate ai microfoni della 'Rosea'. Crede nel suo amico Gattuso? "Ho grande stima e simpatia in lui, spero che riesca a mettere insieme una squadra all’altezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rosso (proprietario del Vicenza): “Milan? Non è finita per lo Scudetto. Sono un grande estimatore di Allegri”

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