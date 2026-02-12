Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha risposto con sincerità alla domanda se firmerebbe per uno spareggio scudetto. Il tecnico dei rossoneri ha detto che preferirebbe non pensarci e si concentra sulla partita, senza fare troppi calcoli. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, cercando di conquistare i tre punti per restare agganciata alla vetta.

Una gara importante, per ambedue le compagini: il Pisa, attualmente, è ultimo in classifica, con 15 punti, pari merito con l'Hellas Verona; il Milan, invece, è secondo, a quota 50, a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. E c'è stato chi, oggi, in conferenza stampa a Milanello, ha rivolto ad Allegri una domanda intrigante a tal proposito. Al tecnico dei rossoneri, infatti, è stato chiesto: "Firmeresti per lo spareggio con l'Inter?". Allegri ha prima ironizzato: "Spareggio dove?", poi ridendo, ha aggiunto: "Assolutamente". L'allenatore del Milan ha però sottolineato quanto i nerazzurri siano in prima linea per la vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Firmerei per lo spareggio Scudetto?”. Ecco la risposta del tecnico

Approfondimenti su Milan Allegri

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore del Milan, Allegri, commenta il momento della squadra e analizza le principali concorrenti per lo scudetto, individuando Napoli e Inter come le pretendenti più serie alla conquista del titolo.

Il Milan di Massimiliano Allegri si trova in una posizione competitiva nel campionato di Serie A, con 38 punti e una buona possibilità di ambire allo Scudetto 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Allegri: L'Inter? Più importante guardarsi le spalle, restare nelle prime 4 non sarà facile.

Pisa-Milan, Allegri: Cambi importanti, buona classifica ma non basta. L’Inter…Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta del Milan a Pisa che apre la 25esima giornata di Serie A 2025/26. europacalcio.it

Milan, Allegri: Pulisic a disposizione! Su Leao, Nkunku e Gimenez...PISA - Debuttai in Serie A contro il Milan, fu un'esperienza bellissima anche se giocai poco. Ho amici pisani e grandi amici livornesi, sono contento di tornare. L'importante è andare contenti, ma ... fantacalcio.it

#Allegri su #Conte: “ #Milan sta facendo bene. Vincere non è normale, lo fa uno solo. Siam partiti per tornar in Champions, potevamo far meglio in CoppaItalia. Inter e Napoli sono più forti, Roma e Juve in risalita. Per entrar nelle prime 4 non bisogna perder en x.com

Max Allegri dice la sua in merito alle polemiche sugli arbitraggi e sul VAR Il tecnico del Milan non ha dubbi: "I miglioramenti arriveranno solo con l'oggettività. Le polemiche ci saranno sempre" #Allegri #Milan #SerieA facebook