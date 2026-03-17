Chi è Renzo Rosso proprietario del Vicenza neopromosso tra i primi 10 miliardiari del calcio italiano

Renzo Rosso è il proprietario del Vicenza, club recentemente promosso in Serie B. Tra i primi dieci miliardari del calcio italiano, si posiziona subito dopo gli Hertono del Como, i Friedkin, Saputo e Commisso. La sua presenza nel mondo del calcio è nota, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua attività imprenditoriale o sulla sua storia personale.

Renzo Rosso è il proprietario del Vicenza neopromosso in Serie B. È tra i primi 10 miliardiari del calcio italiano alle spalle solo degli Hertono al Como primi, seguiti dai Friedkin, Saputo e Commisso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Vicenza in Serie B, il patrimonio di Renzo Rosso 4,5 miliardi. 50 milioni investiti nel club

“Saviano chi?”, Marotta e l’esercizio del potere: sette minuti scarsi in cui ricorda chi è il capo del calcio italianoLa sua è la grammatica del padrone indiscusso, di chi non ha bisogno di sbattersi troppo: gli basta giocare con le pedine.

Una raccolta di contenuti su Renzo Rosso

Temi più discussi: Renzo Rosso, il fondatore di Diesel: Ho iniziato facendo jeans in casa. L’Italia è un Paese figo, ma la politica deve fare di più; La lezione di Renzo Rosso: Il lusso ha esagerato, rallenterà: sono cambiati gli stili di vita; Renzo Rosso: accordi con le big tec per fidelizzare i clienti; Ho 70 anni, 7 figli e vado a lavorare con la gioia di farlo. Il lusso è in crisi? Si. Ma i giovani hanno creatività.

Vicenza in Serie B, il patrimonio di Renzo Rosso 4,5 miliardi. 50 milioni investiti nel clubVicenza promosso in Serie B: Renzo Rosso ha investito circa 50 milioni nel club. Il patron ha un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di dollari ... quifinanza.it

Vicenza, il patron Renzo Rosso: Doppio salto? Nel calcio tutto è possibile... Gallo resta con noiQueste le parole del patron del Vicenza Renzo Rosso ai microfoni di Raisport dopo la conquista della serie B: È stato un grande. tuttob.com

Vicenza in B, Renzo Rosso: “Doppio salto Nel calcio tutto è possibile, e Gallo rimarrà con noi ovviamente” - facebook.com facebook

La lezione di Renzo Rosso: “Il lusso ha esagerato, rallenterà: sono cambiati gli stili di vita” x.com