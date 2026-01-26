Antonio La Cava l' intervista allo chef nomade dei social | Ho smesso di inseguire la perfezione

Antonio La Cava, noto chef e figura di spicco nel mondo dei social, condivide il suo percorso di trasformazione. Dalle cucine di alta cucina ai social media, ha scelto di abbandonare la ricerca della perfezione per riscoprire il piacere del cibo e del tempo. In questa intervista, approfondiamo il suo approccio autentico e il modo in cui ha reinventato il rapporto con la cucina e la condivisione.

Ci sono persone che, a un certo punto, sentono che il posto in cui si trovano non è più quello giusto. Non c’è un motivo preciso, non c’è un evento scatenante. È più un’inquietudine sottile, un nervosismo che non si sa spiegare. Una fame che non si placa mai. Antonio La Cava ha imparato a leggere quel segnale abbastanza presto. Quando Roma ha iniziato a stargli stretta, non si è raccontato che era colpa della città. Ha capito che era lui a essere cambiato. E ha avuto il coraggio di andarsene, prima ancora di sapere bene dove sarebbe finito. La sua storia non è quella di un semplice passaggio dalle cucine dei ristoranti ai video sui social (oltre 560 mila followers solo su Instagram). 🔗 Leggi su Virgilio.it

