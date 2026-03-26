Durante un concerto al Forum di Milano, la cantante catalana ha interrotto lo spettacolo dopo circa un'ora a causa di un episodio di intossicazione alimentare. Nonostante abbia cercato di proseguire, si è dovuta allontanare dal palco per motivi di salute. La performance è stata interrotta improvvisamente e non sono stati annunciati ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute dell'artista.

Il concerto di Rosalia a Milano è stato interrotto dopo poco più di un’ora di spettacolo. L’artista ha lasciato il palco dell’Unipol Forum di Assago spiegando di non riuscire a proseguire l’esibizione a causa di un malore dovuto a un’intossicazione alimentare. L’evento, sold out e unica data italiana del tour, si è concluso anticipatamente davanti a circa 12mila spettatori. La cantante al pubblico: "Mi sento male, devo fermarmi" Le condizioni dell'artista, come sta Rosalia Il messaggio di Rosalia ai suoi fan La cantante al pubblico: “Mi sento male, devo fermarmi” Dopo oltre un’ora di show, la cantante ha parlato direttamente al pubblico spiegando di avere difficoltà a continuare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Mi sento male", Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano per intossicazione alimentare

Articoli correlati

Leggi anche: Rosalia si sente male e ferma il concerto a Milano: “Vomito. Ho una intossicazione alimentare. Non ce la faccio. Scusatemi, vi amo”. Undicimila fan a bocca asciutta

Rosalía interrompe il concerto al Forum di Milano: "Ho fatto del mio meglio, ma non sto bene"La cantante spagnola ha interrotto lo show a metà per un malore: "Ho cercato di fare questo spettacolo fin dall'inizio, nonostante non mi sentissi...

Una selezione di notizie su Mi sento male Rosalia interrompe il...

Argomenti discussi: Rosalía sta male, interrotto concerto a Milano.

«Mi sento male», Rosalia interrompe il concerto a Milano per un malore: cosa è successoConcerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello show, a causa di un improvviso malore. ilmessaggero.it

Mi sento male, Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano per intossicazione alimentareConcerto di Rosalia interrotto a Milano per intossicazione. Cosa è successo sul palco, le parole dell'artista sul malore e cosa cambia per il tour ... virgilio.it