Durante un concerto al Forum di Assago, l'artista ha interrotto lo spettacolo a metà, annunciando di sentirsi male e chiedendo scusa al pubblico. Dopo aver eseguito i primi due atti, si è fermata dicendo di non riuscire a continuare. La performance è stata sospesa senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell'artista.

Milano, 25 marzo 2026 – Concerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello show, a causa di un improvviso malore. Visibilmente provata, la cantante si è rivolta al pubblico scusandosi per l'interruzione: "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio". L'artista ha quindi aggiunto: " Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine. Fatemi capire se riesco a riprendermi e possono farmi qualcosa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Sto male, mi dispiace. Non ce la faccio”. E si ferma a metà dello show

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