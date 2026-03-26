Durante il concerto all’Unipol Forum di Milano, si è verificato un episodio che ha portato alla sospensione dello spettacolo. Dopo circa un’ora dall’inizio, l’artista è stata costretta ad interrompere la performance a causa di un’intossicazione alimentare. L’evento si è concluso senza ulteriori alterazioni o interventi medici pubblici.

Dopo appena un’ora dall’inizio dello show, Rosalía si è vista costretta a interrompere il suo attesissimo concerto all’ Unipol Forum di Milano, a causa di un’intossicazione alimentare. Lo spettacolo era circa a metà, e si stava avviando verso la fine del secondo atto, quando la popstar catalana ha capito di non poter più andare avanti. Chiaramente provata, si è allontanata dal palco; dopo qualche minuto di pausa, a luci spente, è tornata in scena per dare l’annuncio. «Ho provato a fare questo concerto fin dall’inizio anche se stavo male. Ho una forte intossicazione alimentare e ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento estremamente male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosalia ha sospeso il suo concerto a Milano per un’intossicazione alimentare

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