Durante un concerto al Forum di Milano, la cantante spagnola ha interrotto lo spettacolo a metà, annunciando di non sentirsi bene. Ha spiegato di aver cercato di portare avanti la performance nonostante le sue condizioni di salute. Dopo aver interrotto il concerto, si è rivolta al pubblico per comunicare la situazione. La cantante ha poi lasciato il palco senza ulteriori commenti.

La cantante spagnola ha interrotto lo show a metà per un malore: "Ho cercato di fare questo spettacolo fin dall'inizio, nonostante non mi sentissi bene. Ho avuto una brutta intossicazione alimentare e ho cercato di resistere fino alla fine, ma ora mi sento malissimo. Ho vomitato nel backstage e vorrei davvero dare il massimo. Sto malissimo e ci sto provando davvero". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosalía interrompe il concerto al Forum di Milano: "Ho fatto del mio meglio, ma non sto bene"

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