Durante un concerto al Forum Assago di Milano, la cantante ha interrotto l'esibizione dichiarando di sentirsi male e indicando la necessità di fermarsi. Nonostante abbia espresso la volontà di proseguire, ha deciso di interrompere lo spettacolo. La performance è stata subito sospesa e la cantante ha lasciato il palco. I presenti hanno assistito a questa interruzione improvvisa.

Nonostante la volontà di continuare a esibirsi, Rosalía ha dovuto interrompere il suo concerto al Forum Assago di Milano. La cantante era alla quinta tappa del suo tour, che in questa prima parte sta toccando alcune delle città più importanti d’Europa. Quella del capoluogo lombardo era l’unica data italiana: l’artista ha provato in tutti i modi a portare avanti lo show, ma consapevole delle sue condizioni di salute si è scusata con i fan, fermandosi a metà concerto. Rosalía, stop al suo concerto al Forum Assago di Milano: cosa è successo. A poco più di un’ora dall’inizio del suo concerto, Rosalía si è ritrovata a interrompere lo show, sold out e unica data italiana del suo Lux Tour, che prende il titolo dal suo ultimo album. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rosalía interrompe il concerto a Milano: “Mi sento male, devo fermarmi”

Articoli correlati

"Mi sento male", Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano per intossicazione alimentareIl concerto di Rosalia a Milano è stato interrotto dopo poco più di un’ora di spettacolo.

Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Sto male, mi dispiace. Non ce la faccio”. E si ferma a metà dello showMilano, 25 marzo 2026 – Concerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago, dove l'artista ha dovuto fermarsi dopo i primi due atti dello...

«Mi sento male, non posso continuare», Rosalia interrompe il concerto a Milano per un malore

Altri aggiornamenti su Rosal a interrompe il concerto a Milano...

Temi più discussi: Rosalía interrompe il concerto a Milano: cosa è successo davvero; Malore sul palco per Rosalía: concerto interrotto a Milano; Rosalía sta male interrotto concerto a Milano; Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum | Non mi era mai successo prima.

ROSALÍA interrompe il concerto di Milano. Non mi sento beneConcerto interrotto a metà per Rosalía al Forum di Assago. L’artista ha sospeso lo show per un malore dopo circa cinquanta minuti dall’inizio, davanti a 11.500 spettatori per l’unica data italiana, so ... newsic.it

Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum: Non mi era mai successo primaLa star spagnola interrompe l'unica data italiana davanti a 11.500 fan: ecco cosa è successo sul palco del Forum durante lo show ... milanotoday.it

Se domani sera sarete al concerto di Rosi date un'occhiata qui Cc: @rosaliavt_it #Rosalía #LuxTour x.com

Quello che e' certo e' che scrivere con te mi ha cambiato per sempre la vita Rosalba Milena Vangelista . E ora vediamo di combinare qualcosa di interessante in questo 2026! Non potevo non dedicare un post alla sceneggiatrice e scrittrice con cui collaboro - facebook.com facebook