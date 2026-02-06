Giulia Stabile nel corpo di ballo del LUX Tour di Rosalia | un sogno tatuato sulla pelle

Giulia Stabile si prepara a salire sul palco del LUX Tour di Rosalia. La vincitrice di Amici 20 potrebbe entrare nel corpo di ballo del nuovo tour, che farà tappa a Milano il 25 marzo. La ballerina italiana si muove con determinazione verso questa opportunità, e i fan la seguono con entusiasmo.

Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20, potrebbe essere nel corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia: LVX Tour 2026, che arriverà a Milano il 25 marzo. Qui gli indizi social.🔗 Leggi su Fanpage.it

Giulia Stabile ha annunciato di essere entrata nel corpo di ballo di una cantante molto conosciuta.

A quanto pare, Giulia Stabile sarebbe entrata nel corpo di ballo di una delle più grandi star internazionaliIn apparenza, Giulia Stabile è la new entry del team di danzatori che accompagnerà l'artista spagnola in giro per il mondo in occasione del Lux Tour, in partenza il prossimo 16 marzo in Francia. Tra ... cosmopolitan.com

Giulia Stabile nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalía: da Amici di Maria ai palchi internazionaliGiulia Stabile entra nel corpo di ballo del tour mondiale 2026 di Rosalía: un salto internazionale per la ballerina lanciata da Amici e già volto televisivo amatissimo dal pubblico. gay.it

Giulia Stabile, vincitrice di Amici e oggi volto noto della televisione italiana come ballerina professionista e conduttrice di Tu si que vales, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. facebook

48 ore a Londra con Giulia Stabile: il nostro @nicdedevitiis ha passato due giorni con lei tra le strade della città, tra ballo, chiacchiere e vita vera #LeIene x.com