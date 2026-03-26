Rosalia ha avuto un’intossicazione alimentare per questo ha interrotto il concerto a Milano | Continuo a vomitare

Durante un concerto all'Unipol Forum di Assago, la cantante ha interrotto lo spettacolo a causa di un malore. Dopo aver iniziato a sentirsi male, ha comunicato di continuare a vomitare e ha deciso di sospendere la performance per motivi di salute. La cantante ha successivamente lasciato il palco, mentre i presenti hanno assistito alla fine anticipata dell’evento.

Rosalia ha dovuto sospendere il suo concerto a Milano, all'Unipol Forum di Assago, a causa di un malore. La cantante ha spiegato di aver avuto una grave intossicazione alimentare dalla quale non era guarita del tutto: "Sto continuando a vomitare" dice al suo pubblico, spiegando di non avere le forze necessarie per continuare l'esibizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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