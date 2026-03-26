A Milano, oltre 11.500 persone hanno assistito all’unica tappa italiana del Lux Tour di Rosalía, che ha attirato un grande pubblico al Forum di Assago. La cantante ha iniziato il concerto con entusiasmo, ma successivamente ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un’intossicazione alimentare, come comunicato dal suo staff nelle ore successive. La performance è stata sospesa prima della conclusione prevista.

Attesissima sul palco del Forum di Assago, a Milano, Rosalía ha incantato gli oltre 11.500 spettatori dell’ unica tappa italiana del suo Lux Tour, salvo poi essere costretta a interrompere lo show a causa di un’intossicazione alimentare, come confermato anche nelle ore successive dal suo staff. Rosalía interrompe il concerto a Milano: «Mi sento male». La star catalana è riuscita a eseguire una decina di brani prima che emergessero i primi segnali di malessere. Intorno alle 22, durante la performance di De Madrugá, ha iniziato a tossire, mentre l’energia che fino a quel momento aveva travolto il pubblico ha iniziato a diminuire. Dopo una breve uscita dal palco, è tornata visibilmente provata per rivolgersi ai fan: « Mi sento male. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rosalía ha incantato gli oltre 11.500 spettatori di Milano, salvo poi essere costretta a interrompere lo show per un'intossicazione

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