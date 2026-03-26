Dopo aver avuto un malore durante un concerto a Milano, la cantante ha pubblicato un messaggio su Instagram per comunicare di sentirsi meglio. Ha ringraziato i fan per l’amore e la comprensione, senza fornire dettagli specifici sulle sue condizioni di salute. La cantante ha comunque rassicurato il pubblico sulla sua ripresa.

La popstar catalana ieri sera ha iniziato il suo concerto all’Unipol Forum di Milano: era una delle date del suo Lux Tour. A un certo punto della serata, però, visibilmente debilitata, Rosalia è stata costretta a fermarsi e ha spiegato direttamente al pubblico quello che stava accadendo: non stava bene, non riusciva ad andare avanti con lo spettacolo: «Sto malissimo, è dall’inizio del concerto che appena vado di là vomito, ho un’intossicazione alimentare. Vorrei continuare ma non so se ce la faccio, e forse dovrò fermarmi». La cantante è profondamente dispiaciuta. «Io vorrei che voi aveste la migliore esperienza possibile, ed è molto strano per me dirvi questo, non mi era mai successo prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalia dopo il malore al concerto di Milano: «Mi sento meglio, grazie a tutti per l’amore e la comprensione»

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