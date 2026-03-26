Durante il concerto di Rosalía a Milano, l’artista ha improvvisamente ceduto il palco e si è seduta dopo aver mostrato segni di difficoltà. L’evento è stato interrotto e l’artista è stata trasportata in ospedale, dove sono state scattate foto che circolano sui social. La serata, pianificata come una delle tappe più importanti del tour, si è conclusa con un momento di emergenza.

Cosa è successo al concerto di Rosalía a Milano?. Doveva essere una delle tappe più intense del tour, si è trasformata in una serata sospesa tra spettacolo e preoccupazione. Rosalía ha dovuto interrompere il concerto all’Unipol Forum di Assago pochi minuti dopo l’inizio a causa di una grave intossicazione alimentare. La cantante ha provato a resistere, a restare sul palco, ma il malessere era troppo forte. Davanti al pubblico, visibilmente provata, ha spiegato cosa stava accadendo: “Sto davvero male, ho cercato di continuare ma non ce la faccio”. Un momento che ha lasciato i fan increduli e in silenzio. Il racconto choc: “Ho vomitato nel camerino”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rosalía crolla sul palco a Milano: concerto interrotto e foto choc dall’ospedale

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