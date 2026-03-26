Durante un concerto a Milano, l'artista ha dovuto interrompere improvvisamente la performance a causa di problemi intestinali. La cantante ha lasciato il palco dopo alcuni brani, suscitando reazioni di delusione tra il pubblico presente. Un video ha mostrato l'istante in cui ha abbandonato il palco, mentre i fan hanno espresso comprensione sui social.

A Milano Rosalia ha dovuto improvvisamente interrompere il suo concerto a causa di problemi intestinali: delusione ma anche comprensione da parte dei fan Era attesissimo il concerto diRosalia a Milano, tantissime persone sono accorse per ascoltare la sua musica ed hanno anche pagato abbastanza il biglietto. Ma alla fine l’evento non è andato come sperato, infatti ad un certo punto, circa a metà concerto, la cantante ha annunciato che il concerto non poteva più proseguire perché non si sentiva bene. La popstar ha spiegato che sin dall’inizio del concerto le sue condizioni di salute non fossero ottimali e che aveva avuto problemi di stomaco, ma purtroppo, nonostante abbia provato ad andare avanti, alla fine ha dovuto ascoltare il suo corpo e fermarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rosalia costretta ad interrompere il concerto a Milano: cos’è successo | VIDEO

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