Romano Reggiani ha espresso preoccupazione per la violenza di genere, sottolineando che riguarda tutti e che nessuna ragazza dovrebbe temere di essere aggredita mentre torna a casa. Nel frattempo, ha commentato il ruolo che ha interpretato in Mare Fuori, definendolo un onore. Tra impegni televisivi e cinematografici, l’attore ha anche presentato un nuovo film di Carlo Verdone.

Perché il tema della violenza di genere riguarda tutti? «Parliamo sempre di quello che subiscono gli altri senza renderci conto che è un attimo che una cosa del genere può succedere anche a noi. Anche se, spesso, non prestiamo abbastanza attenzione a chi resta e sarà costretto tutta la vita a fare i conti con qualcosa che la violenza ti ha strappato. Come un amore: quando tieni a qualcuno e quel qualcuno improvvisamente ti viene tolto provi un dolore stridente, che non lascia scampo». Lei ha perso qualcuno nella sua vita? «Di persone così strette nella mia vita fortunatamente ancora no. Mi ha però segnato la morte del padre della mia... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romano Reggiani: «La violenza di genere ci riguarda tutti: non è giusto che una ragazza abbia paura di essere aggredita la sera mentre torna a casa. Mare fuori? È un onore che abbiano costruito il personaggio su di me»

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