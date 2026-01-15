Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale | Ho messo una protesi all'anca dopo 5 anni ho pensato alla mia salute

Alessandra Drusian dei Jalisse ha condiviso immagini e aggiornamenti dal suo ricovero ospedaliero, annunciando di aver recentemente subito un intervento per l’impianto di una protesi all’anca. Dopo cinque anni, ha deciso di dedicarsi alla propria salute, evidenziando l’importanza di prendersi cura del proprio benessere anche in età adulta. La cantante ha scelto di rendere pubblica la sua esperienza, sottolineando il percorso di recupero e attenzione personale.

