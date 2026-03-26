IgAN le priorità tra diagnosi precoce e uniformità della presa in carico

Oggi a Roma, presso Palazzo Baldassini, si è svolto un incontro dedicato alla Nefropatia da immunoglobulina A (IgAN). Sono stati discussi tre temi principali: l'importanza della diagnosi precoce, la qualità dell'analisi istologica e la necessità di garantire una maggiore uniformità nelle procedure di presa in carico dei pazienti.

L’incontro – realizzato col contributo non condizionante di CSL – ha riunito rappresentanti delle istituzioni, clinici e associazioni di pazienti. Durante l’evento è stato presentato un Manifesto di policy condiviso: l’obiettivo è ricondurre a una visione organica le principali criticità legate a diagnosi e presa in carico. “Sul tema delle patologie renali dobbiamo rafforzare con decisione l’investimento in prevenzione e diagnosi precoce, promuovendo progetti di screening capaci di intercettare tempestivamente i pazienti prima che la malattia evolva verso quadri più gravi”, sottolinea la Senatrice Elisa Pirro, Membro della 5ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - IgAN, le priorità tra diagnosi precoce e uniformità della presa in carico Articoli correlati Leggi anche: Muscaritoli (Sinuc): "Presa in carico nutrizionale paziente già alla diagnosi" Leggi anche: Cefalea, cure e diagnosi. Nasce la rete integrata per la presa in carico