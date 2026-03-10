Un rappresentante di Sinuc evidenzia che la gestione nutrizionale di un paziente oncologico dovrebbe cominciare fin dalla diagnosi, evitando di aspettare che le condizioni si aggravino a tal punto da ostacolare i trattamenti. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di un intervento tempestivo nel percorso di cura. La posizione è stata condivisa pubblicamente durante un evento dedicato alla salute e alla nutrizione.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "La presa in carico nutrizionale del malato oncologico deve iniziare al momento della diagnosi e non quando le condizioni del paziente sono già talmente compromesse da impedire l'avvio dei trattamenti". Lo ha detto Maurizio Muscaritoli, presidente della Sinuc (Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo), intervenendo alla conferenza stampa 'Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico', promossa dalla senatrice della Lega Elena Murelli (X Commissione del Senato), oggi a Roma. "Lo diciamo chiaramente da anni - ha spiegato Muscaritoli - e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Muscaritoli (Sinuc): "Presa in carico nutrizionale paziente già alla diagnosi"

Articoli correlati

Malattia di Crohn, solo 1 paziente su 3 riceve supporto nutrizionale(Adnkronos) – Sebbene il 73% dei pazienti riconosca l'importanza dell'alimentazione nella gestione della malattia di Crohn, solo il 32% riceve...

Svolta nel caso di Hicham: dall’emergenza in strada alla presa in carico sanitariaRisolutivo il lavoro di squadra tra Comune di Villa Santa Lucia, Garante Regionale per le disabilità, Asl e Procura di Cassino Per mesi ha vissuto in...