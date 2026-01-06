Australian Open montepremi da capogiro | quanto può incassare Sinner

Gli Australian Open offrono un montepremi record, attirando i migliori tennisti del circuito. Per Sinner e gli altri partecipanti, la progressione nel torneo significa anche un incremento significativo dei premi in denaro. Con un montepremi crescente, la competizione si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama del tennis internazionale, attirando attenzione non solo per le sfide sportive, ma anche per le opportunità economiche che offre ai partecipanti.

Mai così alto: i tennisti che tra pochi giorni voleranno agli Australian Open sanno che più avanti andranno nel torneo e maggiori saranno i loro incassi. Rispetto al 2025, infatti, il montepremi messo in palio a Melbourne è da record ed il più alto di sempre per un totale di 111,5 milioni di dollari australiani (75 milioni di dollari americani, poco più di 64 milioni di euro ). Quanto può vincere Sinner. Rispetto allo scorso anno, dunque, un aumento importante visto che 365 giorni fa il totale faceva 96,5 milioni di dollari australiani. Per praticità di comprensione vediamo direttamente, adesso, al cambio con l'euro quanto incasseranno i vincitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

