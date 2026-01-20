rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a brescia arrestato 20enne

A Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente. L'episodio è stato fermato dalle forze dell'ordine, che hanno tratto in arresto il giovane. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza nei locali pubblici.

Un giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia. Il soggetto, 20 anni, è stato fermato dopo aver aggredito un tabaccaio in centro città. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato individuato e bloccato poco dopo il colpo grazie all’intervento tempestivo degli agenti e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Aggressione in centro a Brescia La fuga e l'arresto Il profilo del rapinatore Le misure di prevenzione e le dichiarazioni del Questore Aggressione in centro a Brescia L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

