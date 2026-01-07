A Roma il mercato è in evoluzione, con il ritorno di Godts che ravviva l’attacco. Dopo la recente vittoria contro il Lecce, il tecnico Gian Piero Gasperini continua a cercare rinforzi per rafforzare la squadra e competere con maggiore competitività nelle posizioni di vertice.

La vittoria della Roma contro il Lecce sembrerebbe non aver calmato le acque e il mister Gian Piero Gasperini starebbe ancora aspettando rinforzi che possano permettergli di lottare con maggiore sicurezza per le prime posizioni della classifica. La squadra capitolina, infatti, negli ultimi mesi è stata impegnata a sondare diverse opzioni di mercato, così da trovare il giocatore più adatto al gioco del tecnico. Il primo reparto in cui i giallorossi, nel corso della stagione, hanno mostrato maggiori problemi si è rivelato l’attacco, con la necessità di reinvestire viste le altalenanti e per la maggior parte deludenti prestazioni di Ferguson, arrivato questa estate per fare il titolare insieme a Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, mercato in fermento: torna di moda Godts per l'attacco

