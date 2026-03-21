Nella serata di giovedì, a Roma, due persone sono morte a causa di un’esplosione che ha provocato il crollo di un tetto. I corpi sono stati identificati dai tatuaggi e appartengono a Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi riconosciuti come anarchici. L’incidente ha causato la perdita delle vite di due individui coinvolti.

Cronaca Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sarebbero rimasti vittime di un ordigno che stavano confezionando. Erano amici di Cospito. Piantedosi convoca oggi al Viminale il comitato anti terrorismo Cronaca Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sarebbero rimasti vittime di un ordigno che stavano confezionando. Erano amici di Cospito. Piantedosi convoca oggi al Viminale il comitato anti terrorismo Li hanno riconosciuti dai tatuaggi, i corpi di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti nella serata di giovedì a causa di un’esplosione a cui è seguito il crollo del tetto di uno stabile fatiscente nel parco degli Acquedotti, a Roma: il casale del Sellaretto, al 221 di via delle Capannelle. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Esplosione a Roma, morti due anarchici

Articoli correlati

Roma, esplosione in un casale: morti due anarchici. Maneggiavano un ordigno artigianaleC’è la pista anarchica dietro l’esplosione che ha causato la morte di due persone in un casolare al parco degli Acquedotti I due corpi trovati sotto...

Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici: «Stavano preparando una bomba»Secondo gli investigatori le due vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, facevano parte del gruppo vicino all'anarchico Alfredo Cospito,...

Esplosione a Roma, morti due anarchici: preparavano un ordigno

Contenuti e approfondimenti su Esplosione a Roma morti due anarchici

Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. Stavano costruendo una bomba; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismo; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba.

Esplosione a Roma: crolla un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bombaAlessandro Mercogliano e Sara Ardizzone si erano nascosti nel Casale del Sellaretto giovedì sera. La Ardizzone aveva letto in aula un proclama pro-Cospito: Sono anarchica e nemica di questo Stato. ilcorrieredelgiorno.it

Anarchici morti nell’esplosione di un casale a Roma: nella bomba un litro di fertilizzanteAccanto a lui, Sara Ardizzone, 36 anni, romana, anche lei figura nota negli ambienti anarco-insurrezionalisti. Il suo nome era emerso in più occasioni pubbliche, tra cui la lettura di un proclama in ... fanpage.it

#Esplosione in un #casolare a #Roma. Due morti nel crollo: un uomo e una donna #anarchici. Forse maneggiavano #ordigno - facebook.com facebook

L’esplosione a Roma dove sono morti i due anarchici. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano legati al gruppo di #AlfredoCospito, l’anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. #Tg1 Giulia Serenelli x.com