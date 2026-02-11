Il casco commemorativo con 650 atleti morti censurato alle Olimpiadi | Ricordare i morti non è politica È dignità

Durante le Olimpiadi, un casco commemorativo con i nomi di 650 atleti morti è stato censurato. Vladyslav Heraskevych ha passato mesi a cercare il modo giusto per ricordarli, ma le autorità hanno deciso di fermarlo. Per lui, ricordare quei morti non è politica, è semplice dignità.

Vladyslav Heraskevych ci ha messo mesi a trovare il modo giusto. Mesi per decidere come ricordare, come urlare al mondo una verità che il silenzio delle cancellerie ha ormai trasformato in rumore di fondo. Un giorno ha preso le foto, una per una, e le ha incollate sul casco. Alina Perehudova, 14 anni, promessa del sollevamento pesi. Pavlo Ischenko, 33 anni, pugile peso gallo soprannominato Wild Man. Dmytro Sharpar, pattinatore artistico, suo compagno di squadra. Gli ci sono voluti pochi minuti per vedersi togliere tutto. Una volta pugile a Kiev, oggi alla sua terza Olimpiade con lo skeleton, Heraskevych non sa dire con esattezza quante persone siano morte in Ucraina dopo quattro anni di guerra.

