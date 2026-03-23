Roma smantellato insediamento abusivo al parco delle Valli

Roma, 23 marzo 2026 – Nell’ambito delle attività di contrasto al degrado e all’illegalità, gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, congiuntamente a personale della Polizia di Stato, sono stati impegnati, nei giorni scorsi, in un intervento di ripristino del decoro urbano nell’area del parco delle Valli. L’operazione si è svolta in via del Fosso di Sant’Agnese, sotto il ponte ferroviario, dove è stata accertata la presenza di un insediamento abusivo. Sul posto sono stati rinvenuti manufatti realizzati con materiali di fortuna e cumuli di rifiuti riconducibili ad attività di rovistaggio. L’intera area è stata bonificata, con rimozione e smaltimento dei rifiuti a cura di Ama. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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