Questa mattina i carabinieri di Roma hanno sgomberato un insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli. Quattro persone sono state denunciate per aver occupato illegalmente quell’area. L’operazione fa parte di una serie di interventi per combattere il degrado e garantire la sicurezza in città. Nessuno si è fatto male, e le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona.

Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano e di tutela della pubblica incolumità condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia, nell’ambito di un servizio congiunto con il personale della Polizia di Roma Capitale – II Gruppo Parioli e gli addetti della Linea Decoro di Roma Capitale, hanno effettuato un intervento di sgombero e bonifica in circonvallazione Salaria. Intervento di sgombero e bonifica in circonvallazione Salaria. L’operazione ha interessato l’area sottostante il Ponte delle Valli, un’importante arteria stradale ad alta intensità di traffico, dove era stato allestito un insediamento abusivo su suolo pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sgomberato insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli, quattro persone denunciate

Approfondimenti su Ponte delle Valli

Gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma sono intervenuti sotto al ponte della tangenziale Est, vicino all’uscita di viale Somalia nel Quartiere Africano.

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno effettuato un intervento all'ex scalo merci di viale Fratti, portando all’allontanamento di cinque stranieri e alla definitiva chiusura di un insediamento abusivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ponte delle Valli

Argomenti discussi: Insediamento abusivo sotto al ponte della tangenziale Est, rimosse due baracche; Doppio intervento anti-degrado: bonificati insediamenti abusivi tra Ponte Salario e Tangenziale Est; Decoro urbano: duplice operazione di pulizia e bonifica a Ponte Salario e Tangenziale est; No a olio e nocciole straniere: arriva a Roma la protesta dei produttori.

Roma, sgomberato insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli: quattro denunceSgombero in circonvallazione Salaria: quattro persone denunciate per occupazione abusiva. Sequestrato un fucile soft-air, area restituita all'uso pubblico ... radiocolonna.it

Roma, sgomberato insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli: quattro persone denunciateOperazione di ripristino del decoro urbano nel quartiere Trieste: Carabinieri e Polizia Locale sgomberano un insediamento abusivo sotto il Ponte delle Valli, quattro denunciati ... castellinotizie.it

Il centro sociale ZK Squat di Ostia, sul litorale romano, è stato sgomberato dalle Forze dell’ordine. All’interno dello stabile sono stati identificati 11 soggetti, tutti denunciati per occupazione abusiva. - facebook.com facebook