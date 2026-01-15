Aggressioni a Termini già in libertà i 2 fermati per il pestaggio del rider Maxi blitz di carabinieri e Finanza nell’area della stazione

Due persone fermate per il pestaggio di un rider a Termini sono state rimesse in libertà. L’episodio, avvenuto nell’area della stazione, ha portato a un maxi blitz di carabinieri e Finanza. Mentre il governo introduce nuove misure di sicurezza, alcuni giudici sembrano adottare un approccio più permissivo, suscitando preoccupazioni sulla gestione della violenza urbana.

Incredibile ma vero. Mentre il governo licenzia la stretta con un nuovo pacchetto sicurezza e la violenza dilaga nelle metropoli alcuni giudici sembrano allentare la presa. Sono tornati in libertà a tempo di record i due ragazzi, 18 e 22 anni, accusati di aver pestato un rider tunisino lo scorso sabato nei pressi della stazione Termini a Roma. Nello stesso giorno dell’aggressione a un funzionari del ministero delle Imprese, ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Lo ha deciso il gip al termine dell’udienza di convalida dei due fermi. Per l’accusa di rapina e lesioni il magistrato ha convalidato il fermo, senza però disporre alcuna misura cautelare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aggressioni a Termini, già in libertà i 2 fermati per il pestaggio del rider. Maxi blitz di carabinieri e Finanza nell’area della stazione Leggi anche: Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zona Leggi anche: Due aggressioni alla stazione di Roma Termini. Un uomo in fin di vita dopo un pestaggio, un rider ferito un'ora dopo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Termini far west, due fermati per l'aggressione al funzionario: uno aveva un decreto di espulsione - Sono quattro le persone fermate dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera nella zona della stazione Termini, a Roma. iltempo.it

Aggressioni a Termini, in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Due fermati - Il 57enne in gravissime condizioni, ricoverato anche un 23enne aggredito nella stessa zona di Roma a un'ora di distanza. rainews.it

Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata - Accerchiato e picchiato brutalmente un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, poi l'aggressione a un rider di origini tunisine. msn.com

Maxi-blitz in corso nell’area della stazione Termini dopo le recenti aggressioni: carabinieri dispiegati tra piazza dei Cinquecento e le vie limitrofe, con elicottero in volo e reparti speciali sul posto. Controlli a tappeto, unità cinofile e verifiche su persone ed eserci facebook

Maxi controllo di carabinieri e gdf in zona stazione Termini. Nell'area delle due aggressioni, in campo cinofili e reparti d'eccellenza #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.