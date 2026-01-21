Simonelli annuncia | Gli stadi come in un videogame | arriva sempre un ostacolo Serve una svolta per San Siro e Roma

Simonelli, presidente della Lega Serie A, evidenzia le sfide nella riqualificazione degli stadi, paragonandoli a livelli di un videogioco con ostacoli da superare. Sottolinea la necessità di una svolta, indicando nel Commissario Sessa una figura chiave per superare le barriere burocratiche e favorire interventi efficaci per San Siro e Roma. La questione richiede un approccio pragmatico e condiviso per migliorare le infrastrutture sportive italiane.

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di RAI Radio 1 Sport, esprimendo un mix di ottimismo e frustrazione per la lentezza dei cantieri italiani. Al centro della riflessione ci sono i progetti per i nuovi impianti di Milano e Roma, definiti fondamentali per il futuro del movimento, specialmente in vista degli Europei 2032. Simonelli ha paragonato l'iter burocratico a un percorso a livelli, non privo di insidie improvvise: « Sul fronte stadi ci auguriamo che inizi veramente la costruzione dei nuovi impianti.

