Mercato Milan | deciso il futuro di Bartesaghi Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

Da calcionews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha deciso il destino di Bartesaghi. La società sta valutando se proporre il rinnovo o meno al giovane terzino classe 2005. La decisione arriva mentre il club rossonero continua a lavorare con intensità sul progetto di consolidamento della rosa. Nei prossimi giorni si saprà se il giocatore resterà a Milano o sarà messo sul mercato.

Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Orsi sicuro: «Scelta giusta del Cagliari di puntare su Pisacane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato milan deciso il futuro di bartesaghi rinnovo o no svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

© Calcionews24.com - Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

Approfondimenti su Milan Bartesaghi

Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Mercato Milan, futuro da decidere per quel rossonero: valutazioni in corso sul terzino, le ultime

Il mercato del Milan è al centro di valutazioni riguardo a Pervis Estupiñán, con decisioni ancora da prendere sul suo futuro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Bartesaghi

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Mercato Milan, i rossoneri accelerano per Mateta. Deciso chi sacrificare subito; Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per Mateta; Il mercato del Milan rischia di finire senza rinforzo in difesa? Le ultime novità.

mercato milan deciso ilMercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005Mercato Milan: è stato deciso il futuro di Bartesaghi. Ci sarà o no il rinnovo di contratto? Ecco il piano della dirigenza per il terzino classe 2005 Il piano di consolidamento del Milan prosegue a ri ... calcionews24.com

mercato milan deciso ilMilan, blitz in Spagna: deciso il primo acquisto estivoIl Milan potrebbe chiudere una operazione di calciomercato dal Real Madrid nel corso delle prossime settimane. calciomercatonews.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.