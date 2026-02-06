Mercato Milan | deciso il futuro di Bartesaghi Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

Il Milan ha deciso il destino di Bartesaghi. La società sta valutando se proporre il rinnovo o meno al giovane terzino classe 2005. La decisione arriva mentre il club rossonero continua a lavorare con intensità sul progetto di consolidamento della rosa. Nei prossimi giorni si saprà se il giocatore resterà a Milano o sarà messo sul mercato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.