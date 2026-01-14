Il futuro di Remo Freuler rimane incerto, con il rinnovo ancora in sospeso. Il centrocampista, che potrebbe firmare con un’altra squadra già a febbraio, ha deciso di attendere un confronto con i dirigenti del Bologna. La recente partita di Como ha evidenziato quanto il suo contributo sia stato prezioso e quanto la squadra abbia sentito la sua assenza, soprattutto nel periodo di difficoltà iniziato a fine 2023.

E’ bastata la gara di Como per spiegare quanto sia mancato Remo Freuler al Bologna: se a stretto giro di posta dal suo infortunio a Parma, la squadra di Italiano aveva tenuto botta, pareggiando col Brann e battendo Napoli, Udinese e Salisburgo, sul lungo periodo è emerso il peso dell’assenza del cervello e anima della mediana rossoblù, con la flessione iniziata a dicembre e diventata crisi a cavallo tra fine fine mese e inizio gennaio. Crisi che ha visto la luce in fondo al tunnel a Como, con la seconda gara da titolare del nazionale svizzero. C’è un particolare, che dettaglio non è: il numero 8 è in scadenza di contratto al 30 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il rinnovo è in stand-by: Remo potrebbe firmare per un’altra squadra già a febbraio, ma ha deciso che aspetterà di parlare con i dirigenti. Freuler e il futuro: la priorità è al club di Saputo

